Сбежавшего из Латвии в Москву инвалида захотели депортировать из-за фамилии

Mash: сбежавшего из Латвии инвалида хотят депортировать из России из-за фамилии

Сбежавшего из Латвии в Москву 83-летнего инвалида Александра Дмитриева захотели депортировать из России из-за указанной в его паспорте фамилии. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, после распада Советского Союза пенсионер остался жить в Латвии. Канал утверждает, что из-за проблем со знанием государственного языка мужчине, который не слышит без слухового аппарата и полностью ослеп на один глаз, отказывали в медпомощи. Пять лет назад он решил переехать в Москву к сыну Вячеславу и получить российское гражданство, но тогда планы пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

В результате гражданин Латвии смог приехать в столицу уже после начала спецоперации, однако в МФЦ ему отказали в справке для вида на жительство. Проблема возникла из-за того, что в его паспорте указана фамилия Димитриевс, а в документах сына — Дмитриев. В результате инвалиду пригрозили депортацией, пишет издание.

Супруга Вячеслава Дмитриева рассказала журналистам, что из-за тяжелого состояния здоровья пенсионер не может себя обслуживать. Кроме того, в Латвии у него нет родственников.

По информации Mash, родственники инвалида и вице-президент Центра поддержки соотечественников Иван Мельников обратились с просьбой о помощи к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

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