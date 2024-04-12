«Калашников» выпустил электробайк по мотивам легендарного мотоцикла

«Калашников» выпустил лимитированный электробайк Иж-49

Концерн «Калашников» выпустил лимитированный электробайк по мотивам легендарного мотоцикла Иж-49. Об этом говорится на сайте производителя.

Речь идет об одноместном электробайке в стиле ретро. Транспорт подходит для поездок в городских условиях, имеет «передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении». Новая версия Иж-49 весит 130 килограммов, оснащена бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением и может развить скорость до — 95 километров в час.

Ранее сообщалось, что китайский автомобиль Zeekr стал самой популярной маркой электрокаров среди россиян. В марте 2024 года автомобиль разошелся тиражом 1216 единиц — это около половины от общего числа продаж. Всего за месяц россияне купили купили 2499 электрокаров, поставив новый рекорд.