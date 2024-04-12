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16:01, 12 апреля 2024Из жизни

Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери

В Германии мужчина ввел в ногу годовалой дочери ртуть, чтобы отомстить ее матери

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мужчину из Германии приговорили к тюремному сроку из-за покушения на жизнь годовалой дочери. Об этом сообщает Associated Press.

30-летний житель города Шпринге недалеко от Ганновера решил отомстить бывшей партнерше, которая бросила его вскоре после рождения их общего ребенка. Мужчина приобрел жидкую ртуть и поместил ее в шприц. Вместе с новой подругой он пришел навестить дочь и ввел ртуть ребенку в ногу. Согласно судебным документам, мужчина знал, что ртуть не может сразу привести к летальному исходу и хотел причинить дочери максимальную боль и заставить ее мать переживать.

После инъекции ртути у девочки началось сильное воспаление на ноге, а по телу пошла сыпь. Ртуть обнаружили случайно во время третьей операции, которую проводили из-за ухудшающегося состояния дочери обвиняемого.

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Сначала мужчина и его подруга отрицали вину. Однако незадолго до окончания процесса признали, что вместе ввели ртуть в правую стопу и левую щиколотку девочки. Суд приговорил отца к 13 годам тюрьмы, а его подругу — к 12 годам за пособничество.

Ранее сообщалось, что в США женщина бросила 16-месячную дочь дома ради отдыха в Пуэрто-Рико. Вернувшись спустя 10 дней, мать обнаружила девочку без признаков жизни и вызвала экстренные службы.

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      Антонина Черташ
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