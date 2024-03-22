Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 22 марта 2024Из жизни

Бросившую 16-месячную дочь ради отпуска женщину приговорили к пожизненному сроку

В США женщине, бросившей дочь ради отдыха в Пуэрто-Рико, дали пожизненный срок

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В США приговорили к пожизненному сроку женщину, которая бросила 16-месячную дочь одну дома и уехала в отпуск в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает CNN.

32-летняя Кристель Канделарио бросила дочь Джейлин без присмотра в своем доме в городе Кливленд, штат Огайо, в июне 2023 года. Вернувшись домой после отдыха спустя 10 дней, мать обнаружила девочку без признаков жизни и вызвала экстренные службы. Врачи уже ничем не могли помочь ребенку. Джейлин была сильно обезвожена, ее нашли в детском манеже на одеяле, испачканном нечистотами.

В феврале Канделарио признала себя виновной. В понедельник, 18 марта, ее приговорили к пожизненному заключению. Родители женщины просили помиловать ее. Они дали показания, из которых следовало, что у обвиняемой были проблемы с психикой. Канделарио якобы перестала принимать лекарства, что усугубило ее депрессию и тревожное состояние и повлияло на способность принимать адекватные решения. «Я не пытаюсь оправдаться, но никто не знает, как я страдала и через что мне пришлось пройти», — заявила женщина на заседании.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019

Суд эти оправдания не принял. «Связь между матерью и ребенком — одна из самых чистых и священных связей. Это отношения, основанные на неоспоримой любви, доверии и защите. Вы совершили величайшее предательство из возможных», — сказал судья Брендан Шиэн.

В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от сына и дочери ради побега в другой город с любовником. Она продала девочку некоему бизнесмену, а мальчика бросила в общежитии школы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток

      В ЕС согласились на переговоры по членству Боснии и Герцеговины

      Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

      В Татарстане жители увидят необычное явление на небе

      В России предупредили о рисках от ввода войск НАТО на Украину

      Евросоюз захотел закупать оружие для Киева в обход запрета

      Бросившую 16-месячную дочь ради отпуска женщину приговорили к пожизненному сроку

      В ЕС не назвали сроков переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении

      Еврокомиссию призвали подготовить новые санкции против Белоруссии и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше