Бросившую 16-месячную дочь ради отпуска женщину приговорили к пожизненному сроку

В США женщине, бросившей дочь ради отдыха в Пуэрто-Рико, дали пожизненный срок

В США приговорили к пожизненному сроку женщину, которая бросила 16-месячную дочь одну дома и уехала в отпуск в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает CNN.

32-летняя Кристель Канделарио бросила дочь Джейлин без присмотра в своем доме в городе Кливленд, штат Огайо, в июне 2023 года. Вернувшись домой после отдыха спустя 10 дней, мать обнаружила девочку без признаков жизни и вызвала экстренные службы. Врачи уже ничем не могли помочь ребенку. Джейлин была сильно обезвожена, ее нашли в детском манеже на одеяле, испачканном нечистотами.

В феврале Канделарио признала себя виновной. В понедельник, 18 марта, ее приговорили к пожизненному заключению. Родители женщины просили помиловать ее. Они дали показания, из которых следовало, что у обвиняемой были проблемы с психикой. Канделарио якобы перестала принимать лекарства, что усугубило ее депрессию и тревожное состояние и повлияло на способность принимать адекватные решения. «Я не пытаюсь оправдаться, но никто не знает, как я страдала и через что мне пришлось пройти», — заявила женщина на заседании.

Суд эти оправдания не принял. «Связь между матерью и ребенком — одна из самых чистых и священных связей. Это отношения, основанные на неоспоримой любви, доверии и защите. Вы совершили величайшее предательство из возможных», — сказал судья Брендан Шиэн.

В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от сына и дочери ради побега в другой город с любовником. Она продала девочку некоему бизнесмену, а мальчика бросила в общежитии школы.

