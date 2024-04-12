На Украине назвали альтернативу системам Patriot

Глава МИД Украины Кулеба назвал альтернативой системе Patriot комплексы Samp-T

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО) одним из приоритетов в 2024 году. Его слова приводит «РБК-Украина».

Согласно его утверждению, украинской стороне нужны системы Patriot и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Samp-T. «Не просто ПВО — а Patriot и Samp-T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусированно, не надо размывать», — сказал министр об альтернативе Patriot.

Как отметил Кулеба, Киеву не подходит ответ, что «вы работаете над усилением ПВО». Украина хочет знать, сколько систем Patriot и Samp-T будет поставлено и в какой срок.

Ранее украинский министр иностранных дел признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко».