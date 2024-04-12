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16:14, 12 апреля 2024Бывший СССР

На Украине признали отсутствие ракет для систем ПВО Patriot

Спикер ВС ВСУ Евлаш: союзники знают о запросе Киева на ракеты систем ПВО Patriot

Фото: Issei Kato / Reuters

У Украины закончились ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и зенитно-ракетных комплексов Iris-T. Отсутствие снарядов признал спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, передает «РБК-Украина».

Изначально, о полном истощении боезапаса для западных систем ПВО сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке в социальной сети X. По его словам, Украина лишилась не только ракет для Patriot и Iris-T, также были «исчерпаны или уничтожены запасы большинства других средств ПВО».

Комментируя заявления журналиста, Евлаш отметил, что потребность ВСУ в боеприпасах для западных ПВО объясняется тем, что Украина сама не производит данные системы и боеприпасы для них. При этом он подчеркнул, что союзники Киева знают, сколько ракет есть у Украины и какой она имеет запрос на них.

Ранее о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, у Польши сейчас нет средств ПВО Patriot и она только начинает их установку.

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      Александр Курбатов
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