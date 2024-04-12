На Западе признали превосходство российской военной промышленности над НАТО

Полковник Бо: российская военная промышленность превосходит ВПК НАТО

Бывший офицер разведки Швейцарии, экс-советник НАТО, полковник Жак Бо в эфире YouТube-канала Dialogue Works признал превосходство российской военной промышленности над военно-промышленным комплексом Североатлантического альянса.

Он отметил, что российская военная промышленность определенно работает гораздо лучше, и задался вопросом, почему так происходит.

«Не потому что русские умнее, а только потому, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы», — пояснил полковник.

Бо добавил, что у российского руководства не будет никаких проблем с запуском производственных линий, единственной задачей остается поиск рабочей силы для предприятий. Экс-советник также выразил уверенность, что страны НАТО не готовы вступить в боевые действия с Россией.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Россия превосходит НАТО по производству снарядов. По его словам, Европа уже не воевала более 80 лет, поэтому половина их военно-промышленного комплекса работает на гражданские, а не на военные нужды.