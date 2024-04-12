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05:10, 12 апреля 2024Мир

На Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины

Figaro: на Западе говорят о возможности поражения Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева. В связи с этим возможность поражения Украины снова обсуждается на Западе, пишет издание Le Figaro.

Как указано в статье, после провального контрнаступа Украины в 2023 году ВСУ вынуждены отступать на оборонительные позиции. При этом российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, подчеркнули авторы материала.

Тема возможного поражения Украины на поле боя вновь становится актуальной. Издание, в частности, указывает на недавние слова Владимира Зеленского. Политик заявил, что Киев проиграет без помощи Вашингтона.

При этом в разговоре с французскими официальными лицами украинские власти обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году».

В конце марта 29 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ должны подготовить резервы для нового наступления. По его словам, залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для украинских бойцов.

В свою очередь, в Минобороны РФ рассказали, что план Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом Вооруженных сил республики.

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      Марина Совина
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