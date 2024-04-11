ТАСС: МО заявило, что план Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом

План президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны России.

По его словам, обязанность обеспечения мобилизованных оружием Киев полностью возлагает на западные страны, так как у Украины своего ничего нет.

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — пояснил источник агентства.

29 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления. По его словам, залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.

Затем Зеленский заявил в интервью Bild об имеющемся у Украины плане нового контрнаступления. «Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — сказал он.