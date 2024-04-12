Находящийся в Таиланде Милохин пошутил о призыве в армию

Блогер Милохин пошутил в Таиланде, что пойдет в армию послезавтра с бамбуком

Российский блогер Даня Милохин, который находится в Таиланде, во время своего стрима на платформе Twitch ответил, когда собирается в армию. Об этом пишет «Газета.ру».

«Думаю, послезавтра, наверное», — пошутил тиктокер о призыве.

Иронию Милохина поддержал находившийся рядом с ним во время эфира его тренер по боксу Зорик Степанян: «Да-да. Мы сейчас сапоги купим здесь и побежим... До Тулы».

Во время стрима мужчины гуляли, поэтому Степанян предложил Михохину взять бамбук вместо ружья. Идея блогеру понравилась, он пошутил, что будет выглядеть в таком образе как самурай.

Также Милохин заявил, что любит Россию, так как здесь живут его друзья, знакомые, братья и сестры. При этом он признался, что боится возвращаться, поскольку не видит гарантий, что его впоследствии выпустят из страны.

Ранее Дане Милохину пришла повестка в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье в связи с весенним призывом. Военный комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса — в дом на улице Архитектора Райта, где ранее проживал Милохин.

В ноябре 2023 года Милохину уже приходила повестка в военкомат по адресу TikTok-хауса в Подмосковье.

В начале октября стало известно, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла первая повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили. Сейчас тиктокер проживает в Таиланде.