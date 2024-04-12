Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:47, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Находящийся в Таиланде Милохин пошутил о призыве в армию

Блогер Милохин пошутил в Таиланде, что пойдет в армию послезавтра с бамбуком

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский блогер Даня Милохин, который находится в Таиланде, во время своего стрима на платформе Twitch ответил, когда собирается в армию. Об этом пишет «Газета.ру».

«Думаю, послезавтра, наверное», — пошутил тиктокер о призыве.

Иронию Милохина поддержал находившийся рядом с ним во время эфира его тренер по боксу Зорик Степанян: «Да-да. Мы сейчас сапоги купим здесь и побежим... До Тулы».

Во время стрима мужчины гуляли, поэтому Степанян предложил Михохину взять бамбук вместо ружья. Идея блогеру понравилась, он пошутил, что будет выглядеть в таком образе как самурай.

Также Милохин заявил, что любит Россию, так как здесь живут его друзья, знакомые, братья и сестры. При этом он признался, что боится возвращаться, поскольку не видит гарантий, что его впоследствии выпустят из страны.

Ранее Дане Милохину пришла повестка в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье в связи с весенним призывом. Военный комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса — в дом на улице Архитектора Райта, где ранее проживал Милохин.

В ноябре 2023 года Милохину уже приходила повестка в военкомат по адресу TikTok-хауса в Подмосковье.

В начале октября стало известно, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла первая повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили. Сейчас тиктокер проживает в Таиланде.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки начали блокировать платежи из России. В чем причина?

      Мужчина чуть не изнасиловал одну женщину и после этого угнал мотоцикл у другой

      Налоговая решила ликвидировать последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России

      В Москве собрались разобраться с внешним видом и передвижением курьеров

      На видео попало уничтожение танка ВСУ ударным беспилотником

      Россиянка впала в кому после удаления аппендицита

      Канцлера Германии упрекнули в преклонении перед Китаем

      В российском городе девочка-подросток прикурила от Вечного огня

      В России собрались усилить борьбу с теневыми заправками

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше