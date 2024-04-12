Названы города России с самым доступным жильем

Городом с самыми дешевыми квартирами в новостройках оказался Воронеж

В Воронеже квартиры в новостройках оказались самыми доступными в России. Города с дешевым первичным жильем назвали аналитики «Яндекс Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Газета.Ru».

В марте 2024 года медианная цена студий в Воронеже была на уровне 2,5 миллиона рублей. Далее следуют Ижевск, Красноярск и Пермь — там такое жилье стоит 3,2 миллиона, 3,3 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно. В пятерку недорогих форматов жилья в новостройках попали однокомнатные квартиры в Ижевске — их медианная цена составляет 3,6 миллиона рублей.

Наиболее доступные двухкомнатные квартиры можно купить в новостройках Ижевска, Перми и Саратова — их медианная цена не превышает 6 миллионов рублей. «Трешки» дешевле 9 миллионов рублей получится найти в Ижевске, Перми, Воронеже и Волгограде, отметили специалисты.

На вторичном рынке самыми доступными оказались студии Ижевска (2,2 миллиона рублей), Красноярска (2,5 миллиона рублей), Воронежа (2,9 миллиона рублей) и Новосибирска (3,2 миллиона рублей), а также однокомнатные квартиры Ижевска (2,8 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что рост цен на новое жилье в крупных городах России замедлился. По итогам марта «первичка» подорожала в среднем на 1,7 процента. В некоторых населенных пунктах цены снизились относительно февраля.