Опрос ZDF: лишь один из десяти немцев верит в победу Украины

Лишь один из десяти опрошенных граждан Германии верит в победу Украины в конфликте с Россией. На это указывают результаты опроса канала ZDF, опубликованные газетой Berliner Zeitung.

По данным исследования, лишь восемь процентов опрошенных немцев ожидают победы Украины по сравнению с 21 процентом в августе 2023 года.

Скептицизм относительно способности поставок западного оружия помочь Киеву также вырос: 82 процента респондентов заявили, что Украина вряд ли сможет победить с помощью получаемой военной поддержки, в то время как в августе похожим образом высказались 70 процентов опрошенных жителей Германии.

Среди немцев также возросло опасение, что в Европе может начаться военный конфликт с участием армии Германии. Свою обеспокоенность по этому поводу выразили 53 процента респондентов, в то время как в ноябрьском опросе этот показатель был равен 39.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя из-за отсутствия должного военного потенциала.