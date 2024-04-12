Пентагон пожаловался на удар Израиля по дипмиссии Ирана без уведомления США

WP: США недовольны отсутствием предупреждения Израиля об атаке дипмиссии Ирана

Пентагон недоволен тем, что Израиль атаковал дипмиссию Ирана в Сирии, не предупредив США об этих планах. На отсутсвие уведомления со стороны Израиля пожаловался министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.

«Министр обороны Ллойд Остин пожаловался своему израильскому коллеге на то, что Израиль не уведомил Соединенные Штаты перед нанесением удара по иранскому объекту в Сирии в этом месяце», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, недовольство Пентагона отсутствием уведомления связано с тем, что атака на консульство Ирана увеличивает риски для американских сил на Ближнем Востоке.

1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Власти Ирана пообещали неминуемый ответ на удар.