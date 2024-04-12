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13:13, 12 апреля 2024Путешествия

Пилотов российского пассажирского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета пытались ослепить лазером при заходе на посадку в Петербурге

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером зеленого цвета в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург Airbus A321 в четверг, 11 апреля, при заходе на посадку в аэропорту Пулково.

Несмотря на произошедшее, посадка лайнера в авиагавани назначения прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что в летевшем в Египет самолете с россиянами на борту сработала сигнализация о столкновении с землей. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшим из Самары в Хургаду, в воскресенье, 7 апреля, практически сразу после вылета.

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      Фариза Бацазова
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