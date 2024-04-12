Рэпер ST назвал причину поездки в зону СВО

Рэпер ST рассказал, что хотел поддержать бойцов своим выступлением в зоне СВО

Российский рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) назвал причину поездки в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

Музыкант заявил, что хотел поддержать бойцов с помощью выступления. «Мне хотелось поехать и сыграть для них свою музыку, тем самым показать им, что мы здесь, мы с ними, мы думаем о них, мы переживаем, мы благодарны тому, что они делают там, защищая нас каждый день», — пояснил он.

Степанов подчеркнул, что его благодарность носит искренний характер. По его словам, в зоне СВО «легко считывается ложь».

Ранее, в феврале, Степанов и гитарист группы «Звери» Герман Осипов спели для росгвардейцев в зоне СВО известные песни под аккомпанемент гитары и балалайки, а также пообщались с военнослужащими. Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку.