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18:27, 12 апреля 2024Культура

Рэпер ST назвал причину поездки в зону СВО

Рэпер ST рассказал, что хотел поддержать бойцов своим выступлением в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) назвал причину поездки в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

Музыкант заявил, что хотел поддержать бойцов с помощью выступления. «Мне хотелось поехать и сыграть для них свою музыку, тем самым показать им, что мы здесь, мы с ними, мы думаем о них, мы переживаем, мы благодарны тому, что они делают там, защищая нас каждый день», — пояснил он.

Степанов подчеркнул, что его благодарность носит искренний характер. По его словам, в зоне СВО «легко считывается ложь».

Ранее, в феврале, Степанов и гитарист группы «Звери» Герман Осипов спели для росгвардейцев в зоне СВО известные песни под аккомпанемент гитары и балалайки, а также пообщались с военнослужащими. Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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