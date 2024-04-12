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11:12, 12 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 апреля, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям Крыма о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, а также о том, что с 1 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон.

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«В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле российский турист пошел на прогулку по берегу моря в Крыму и перепутал буек с ракетой. Россиянин по имени Дмитрий гостил у друзей в местном поселке Мирный и решил пройтись по побережью. В какой-то момент путешественник увидел в песке «нечто страшное».

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      Фариза Бацазова
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