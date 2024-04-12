Россиянин с голым торсом устроил гонку с полицией на Бали и разозлил местных

Detik Bali: россиянин на мотоцикле нарушил ПДД на Бали и попал на видео

На Бали россиянин на мотоцикле нарушил правила дорожного движения (ПДД), устроил гонку с полицией и попал на видео. Об этом сообщило издание Detik Bali.

Запись сделал один из автомобилистов на платной дороге Бали — Мандара 12 апреля. На опубликованных кадрах видно, что мужчина ехал на мотоцикле по оживленному шоссе, нарушая ограничение скорости и правила езды по полосам. Мотоциклист был без каски и с голым торсом. Как пишет источник, его внешний вид разозлил пользователей соцсетей.

Ролик стал вирусным, и на него обратила внимание полиция. Правоохранители пояснили, что иностранец въехал на трассу на арендованном байке рядом с аэропортом и не оплатил проезд. Постовые сразу пустились в погоню за нарушителем, смогли остановить и задержать его.

Мотоциклистом оказался 37-летний Иван А., его доставили в полицейский участок. Не уточняется, какие обвинения предъявили россиянину и ждет ли его наказание.