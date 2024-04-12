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19:15, 12 апреля 2024Россия

Российские бойцы уничтожили три наблюдательных пункта ВСУ в Запорожской области

Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Боестолкновение произошло в Запорожской области. Помимо того, военнослужащим удалось уничтожить больше 15 украинских солдат.

«Разведку, корректировку огня артиллерии и фиксацию поражений выполняют операторы беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

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Ранее стало известно, что ВСУ за неделю потеряли более 3000 бойцов на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о донецком направлении, где российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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