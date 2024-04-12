ВСУ за неделю потеряли несколько тысяч бойцов на одном из направлений

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 3000 бойцов на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 3000 бойцов на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о донецком направлении, где российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ.

Помимо живой силы противник потерял 11 бронированных машин, три танка, 47 орудий полевой артиллерии, 17 из которых были западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, а также 46-й, 53-й и 54-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.