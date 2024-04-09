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16:11, 9 апреля 2024Россия

Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

Минобороны России отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о донецком направлении, где Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, а также 46-й, 53-й и 54-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо того, за сутки были отражены четыре контратаки в районе населенного пункта Красное.

На данном направлении противник потерял более 480 бойцов, польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab, британское 105-миллиметровое орудие L119, 152 миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».

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Помимо того, ВС России поразили управляемыми боеприпасами позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики. Отмечается, что удар по ранее выявленным объектам был нанесен бойцами «Южной» группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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