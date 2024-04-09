Российские войска поразили позиции ВСУ около Спорного управляемыми боеприпасами

Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ у Спорного управляемыми боеприпасами

Российские войска поразили управляемыми боеприпасами позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в района населенного пункта Спорное Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Удар по ранее выявленным объектам был нанесен бойцами «Южной» группировки войск.

В результате атаки все находившиеся на позиции бойцы ВСУ были уничтожены, отметили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении удара по цеху сборки тяжелых дронов ВСУ в городе Запорожье. Для гарантированного поражения цели был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате был уничтожен не только сам цех по производству тяжелых беспилотных летательных аппаратов, но и склад готовой продукции.