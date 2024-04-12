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18:45, 12 апреля 2024Экономика

С российской «дочки» Google потребовали еще два миллиарда рублей

Арбитражный суд признал требования ФНС к «дочке» Google еще на 2 млрд рублей

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

С российской «дочки» Google хотят взыскать еще более 2 миллиардов рублей — такую сумму требований Федеральной налоговой службы (ФНС) России к компании признал обоснованной Арбитражный суд Москвы. Об этом со ссылкой на опубликованное определение суда пишет РИА Новости.

Ранее суд уже включил в реестр требований кредиторов ООО «Гугл» требование ФНС на сумму около 19,6 миллиарда рублей, связанное с административными штрафами компании, которое является самым большим в списке.

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ООО «Гугл» была признана банкротом в октябре прошлого года. Тогда же суд открыл в отношении компании конкурсное производство, конкурсным управляющим был назначен Валерий Таляровский.

Ранее он потребовал через Арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской американской компании Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. По его словам, выплата дивидендов была осуществлена ООО «Гугл» в условиях, когда его финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований».

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