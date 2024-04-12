Новые сатанисты издеваются над христианами и говорят, что несут миру знания. Кто они на самом деле и чего хотят?

В США неизвестный попытался взорвать штаб-квартиру Сатанинского храма

Последние несколько лет в США все более заметной становится деятельность так называемого Сатанинского храма — религиозной организации, члены которой утверждают, что на самом деле не поклоняются никакому отдельному божеству и не проводят пугающие ритуалы. Активный рост Сатанинского храма, его попытки участвовать в общественной жизни и создавать новые приходы по всей стране вызывают неприятие со стороны христиан. Так, 9 апреля неизвестный бросил взрывное устройство на крыльцо штаб-квартиры Сатанинского храма в Салеме. Однако бомба не сработала, как должна была, и лишь испортила деревянные панели у входа. В ходе атаки никто не пострадал. «Лента.ру» выяснила, кто такие новые сатанисты, чего они хотят и какую реакцию вызывают у американцев.

Скандалы с сатанистами в США

16 января член сатанинской организации Джейсон Миллер явился на собрание окружного совета округа Вашо, штат Невада, и выступил с молитвой, которая закончилась воззванием к Сатане.

Для нашей скорой свободы здесь и сейчас — наш день радости. Здесь и сейчас — это наша возможность. Давайте же воспользуемся этим славным днем и таинственной ночью, чтобы восславить чудеса мира природы, ведь мы все — часть его безграничных тайн. Скажем же духу непобедимого солнца, несущего нам свет и знания: «Славься, Сатана» Джейсон Миллер фрагмент воззвания на заседании окружного совета

После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста. По иронии судьбы именно 67-летняя Андриола выступила с инициативой открывать заседания окружной администрации молитвой. Когда Миллер закончил выступление, она вернулась в зал и заявила, что никоим образом не поддерживает спикера. Она также попросила юристов разобраться, насколько легально произносить подобные речи в государственных учреждениях.

Просьбу Андриолы прокомментировала помощница окружного прокурора Нейт Эдвардс. Она отметила, что этот инцидент не первый и по всей стране группы сатанистов регистрируются для молитв в начале заседаний. «Прецедентное право страны и федеральный закон страны таковы, что (...) если вы открываете свою площадку для молитв, то должны предоставить любому человеку возможность зарегистрироваться для выступления. Так что это некий компромисс», — добавила Эдвардс.

Штаб-квартира Сатанинского храма в Салеме Фото: Crisco 1492 / Wikimedia Commons

Выступление в Неваде не первое и не последнее в серии подобных. Так, например, в конце апреля член Сатанинского храма откроет заседание совета округа Оттава.

В декабре 2023 года члены Сатанинского храма в Айове установили статую Бафомета в местном Капитолии в рамках религиозной праздничной экспозиции в преддверии Рождества. 14 декабря сотрудники Капитолия обнаружили, что статую кто-то сломал. Вандалом оказался Майкл Кэссиди, бывший кандидат в Конгресс и законодательные органы от штата Миссисипи.

Объясняя свой поступок, он рассказал консервативному сайту The Sentinel, что его «совесть находится в плену слова Божьего, а не бюрократических указов». После разрушительного визита Кассиди к «алтарю Бафомета» организация потребовала с него 6,3 тысячи долларов (585 тысяч рублей) компенсации. По словам священницы Сатанинского храма Глинды Вин Кули, членам ее прихода пришлось убирать остатки алтаря в бронежилетах, потому что им угрожали в интернете.

Что представляет собой организация «Сатанинский храм»

Сатанинский храм основан в Салеме в 2013 году Мальколмом Джарри и Люсьеном Гривзом. Его основной идеей было «вдохновлять людей на доброжелательное отношение друг к другу и сострадание». За десять лет общее количество приверженцев нового сатанизма, по их утверждению, достигло 700 тысяч.

Статуя Бафомета Фото: Elise Amendola / AP

Члены храма Сатаны заявляют, что не верят в Сатану, и называют себя участниками «нетеистической религиозной организации», выступающей за секуляризм. На сайте организации можно найти семь правил-заповедей, в соответствии с которыми живут прихожане и священнослужители.

Среди них перечислены важность сострадания к живым существам, верховенство справедливости над законами и институтами, неприкосновенность человеческого тела, уважение к свободе других, в том числе к свободе оскорблять, приверженность научному знанию и желание исправлять собственные ошибки.

Каждый принцип — это руководящий принцип, призванный вдохновлять благородство в действиях и мыслях. Дух сострадания, мудрости и справедливости всегда должен преобладать над письменным или устным словом седьмой принцип Сатанинского храма

Также приверженцы этого типа сатанизма выступают за разрешение абортов, права меньшинств и животных, против ущемления других религий, исламофобии и любых форм дискриминации. В особенности тех, которые произрастают из постулатов христианства.

Отчасти Сатанинский храм был создан в качестве противовеса христианской доктрине, которая, по мнению членов организации, стала слишком сильно влиять на деятельность институтов и законов в стране, ограничивая свободы и доступ к знанию.

Как считают последователи Сатанинского храма, о широком распространении «теократии» в США свидетельствует, например, появление памятника Десяти заповедям у здания Капитолия в Оклахома-Сити. Тогда в качестве протеста организация предлагала поставить рядом статую Бафомета.

Выступление членов Сатанинского храма Кадр: Dogwoof / Youtube

В 2018 году они провели демонстрацию перед Капитолием штата Арканзас из-за такого же намерения местных законодателей. Во время митинга собравшимся продемонстрировали двухметровую фигуру сидящего на троне Бафомета с пентаграммой, он был изображен с головой козла, женским телом и копытами в окружении улыбающихся детей. В 2019 году по мотивам этого инцидента был снят документальный фильм о Сатанинском храме «Во славу тьмы?».

Сатанинский храм отрекается от проведения ритуалов

Спикер Сатанинского храма Гривз и священнослужители постоянно подчеркивают, что они не имеют отношения к Церкви Сатаны. Эта контркультурная группа, основанная в США в 60-х Антоном Лавеем, которая «провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства».

По словам Гривза, в Церкви Сатаны есть место суевериям и магии, к тому же в организации жесткая иерархия и авторитарная система управления, что идет вразрез с ценностями Сатанинского храма, который ценит индивидуальность и свободу самовыражения.

Сооснователь и лидер Сатанинского храма Люсьен Грейвз Фото: Mark Schierbecker / Wikimedia Commons

На сайте Сатанинского храма утверждается, что члены организации не верят ни в каких божеств и не поклоняются Сатане, а лишь используют его образ в качестве аллегории. В секции «Часто задаваемые вопросы» посетителей также уверяют в том, что Сатанинский храм не занимается ритуалами, жертвоприношениями и не верит в колдовство и магию.

Тем, кто хочет продать душу, разбогатеть или присоединиться к иллюминатам или другим тайным сообществам, предлагают «поискать сторонников в другом месте»

Члены храма объясняют, что воспринимают Сатану как писатели-романтики и гуманисты, которые бунтовали против тирании и ограничений на пути к знаниям. Для них он своего рода Прометей, пошедший против воли богов, чтобы принести людям огонь. Поэтому в специально составленном списке полезной литературы для лучшего понимания доктрины храма есть, например, поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона.

В этом произведении падший ангел, он же Сатана или Змей, восстает против Бога, потому что не желает преклонять колени перед его Сыном, и соблазняет Еву попробовать плод древа познания в попытке вырвать влюбленных из-под власти авторитарного Бога.

При всем при этом Сатанинский храм допускает проведение индивидуальных ритуалов в том случае, если члены храма ощущают в них внутреннюю необходимость. Подчеркивается, что все участники ритуалов идут на это добровольно, а во время их проведения ни люди, ни животные не должны подвергаться боли, страданиям или унижениям.

По словам авторов, участники проводят черные мессы — церковные службы наоборот, которые можно воспринимать как празднование богохульства и выражение личной свободы, а также «некрещение» — обращение вспять «суеверного» обряда крещения, который часто «навязывают людям в детстве без их согласия»

Мероприятие, организованное Сатанинским храмом Кадр: Dogwoof / Youtube

Сатанинские клубы для детей и подростков в США

Одним из самых скандальных проектов Сатанинского храма стал «Внеурочный сатанинский клуб» для детей. Это занятия для школьников во внеурочное время. Такие клубы стали появляться в тех школах, где уже действуют другие религиозные группы.

«Внеурочный сатанинский клуб» был придуман, как утверждают его создатели, как «попытка защитить детей от навязывания религиозных идей». Члены Сатанинского храма считают, что угрозы вечного проклятия, которыми часто пользуются религиозные фигуры, — это манипуляция, которой неподготовленному уму трудно противостоять.

Преподаватели и создатели клуба отвергают обвинения в попытке сделать из детей сатанистов. «Внеурочный сатанинский клуб», по их словам, попытка заинтересовать школьников наукой, научить их критическому мышлению, открыть им возможность для творчества и показать им ценность доброты и труда на благо общества

При этом, несмотря на внимание к инициативе со стороны СМИ, почти все детские клубы были закрыты, а некоторые даже не начинали работу. В отдельных случаях это было связано с отказом со стороны школьных советов, в других — с отсутствием желающих посещать внешкольные занятия такого формата. Один из клубов, открывшийся в 2017 году в Такоме, проработал всего год, и у него был единственный участник. Сейчас на территории США открыты всего несколько «Внеурочных сатанинских клубов».

Бывшие члены Сатанинского храма упоминают об оргиях и жертвоприношениях

Сатанинский храм существует преимущественно благодаря пожертвованиям и постоянным взносам прихожан, священнослужителей и постоянных членов. Так, чтобы стать священником, претендент должен заплатить 149 долларов (около 14 тысяч рублей) за лицензию, а затем ежегодно платить взнос в размере 49 долларов (около 4 тысяч рублей). При этом Грейвзу удалось избавить организацию от уплаты налогов, поскольку ее официально признали религиозной.

Дверь сувенирной лавки в Сатанинском храме Фото: Elise Amendola / File / AP

Кроме того, на сайте Сатанинского храма можно купить сувенирную продукцию: кружки, футболки кофты с символикой храма, а также научные и художественные тематические книги, в том числе буклет для детей The Satanic Children's Big Book of Activities («Большая сатанинская книга для детей с развлечениями»). В продаже есть даже роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» из-за неоднозначного образа Воланда и других демонических персонажей.

Несмотря на продвижение общечеловеческих ценностей и позиционирование себя как организации, отрицающей сектантство и жесткую иерархию, Сатанинский храм оказался замешан в нескольких скандалах.

Так, одна из бывших членов храма обвинила Гривза в том, что он использовал средства от пожертвований для оплаты судебного процесса с социальной сетью Twitter, которая заблокировала его аккаунт.

Другие бывшие члены Сатанинского храма утверждают, что внутри организации регулярно проводятся секс-оргии с имитацией жертвоприношений

Бывшая участница Сатанинского храма Саломе ДеМер сказала, что ее выгнали после того, как она спросила Гривза, почему «он собирался подать в суд на Twitter, как будто это была личная вендетта, но затем использовал для этого деньги храма». По ее словам, как только она стала известна как диссидент, ее принадлежность к сатанистской организации пригрозили раскрыть Корпусу морской пехоты, ее работодателю.

«После ухода они стали напоминать мне сайентологов. Людям сказали не разговаривать с нами. Другие члены храма пытались разрушить мои отношения с парнем. Нескольким людям угрожали исками. Я знаю довольно много людей, которые вообще отказывались высказываться, потому что опасаются судебных исков со стороны Сатанинского храма. Некоторые из нас с тех пор лечатся от психических заболеваний», — рассказала ДеМер.