Мужчина купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море

Independent: в Таиланде мужчина отпустил в море акулу, купленную в ресторане

В Таиланде мужчина купил в китайском ресторане живую акулу и отпустил ее в море, чтобы поплавать рядом с ней. Об этом сообщает издание Independent.

23-летний инструктор по подводному плаванию Виктор Сэлмон утверждает, что при каждом погружении больше всего хотел увидеть акулу, но так ни одной и не встретил. В итоге он решил решить эту проблему самостоятельно и отправился в ресторан, где подают блюда из акул.

Сотрудники ресторана согласились продать ему одну живую акулу, причем попросили за нее всего 700 батов (около двух тысяч рублей). «С ума сойти, как дешево», — прокомментировал Сэлмон. С его точки зрения, он спасал рыбу, которая доживала последние дни в ужасных условиях, прежде чем попасть в суп.

Спустя 30 минут мужчина привез ее на берег и отпустил в Сиамский залив. По его словам, он надеется, что еще встретит ее в будущем.

Ранее сообщалось, что в США галапагосская акула атаковала 11-летнюю девочку, которая занималась серфингом на Гавайях. Юная серфингистка каталась на доске недалеко от берега, когда на нее набросилась хищная рыба и укусила ее за левую ногу.