Платформа «Росмолодежь.События» запустила новый сезон мероприятий

На платформе «Росмолодежь.События» начался новый сезон мероприятий

В День космонавтики, в Доме молодежи на выставке «Россия» состоялось открытие сезона форумов платформы «Росмолодежь.События». Мероприятие прошло в офлайн- и онлайн-форматах в 27 регионах России под единым слоганом «Поехали на форумы — 2024». Запись интерактивного ток-шоу доступна в официальной группе Росмолодежи «ВКонтакте».

В этом году линейка форумов Росмолодежи представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах, включая новые регионы России. Подать заявку на форумы можно на обновленной платформе «Росмолодежь.События».

В день открытия сезона мероприятий платформа запустила работу экспертного клуба выпускников форумов «Гагарин». Его представители присоединились к шествию «Время вперед!».

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил важные особенности нового сезона: переход форумов в круглогодичный формат работы молодежных образовательных центрах по всей стране и расширение категории участников.

«Сегодня проходит старт всей системы молодежных форумов, в которых ежегодно участвуют более миллиона двухсот тысяч ребят. Принципиальным решением президента с этого года в молодежных форумах могут принять участие подростки, начиная с 14 лет. Перед ними открыты огромные возможности. Также наши международные друзья с Всемирного фестиваля молодежи — гости из 190 стран мира — получат возможность участвовать в молодежных форумах по всей стране и учиться в 16 молодежных круглогодичных образовательных центрах», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила три ключевые нововведения нового сезона. «Происходит трансформация форумов из ярких событийных вспышек — в большую полноценную систему для молодых людей. Президент запустил работу круглогодичных молодежных центров: к четырем действующим присоединились еще 12 центров по всей стране. Второе — форумы становятся важным шагом в карьерной траектории участников, площадки мероприятий — место привлечения для компаний, наших партнеров молодых специалистов. На базе всех наших форумов запускается Центр карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор ребят на форумах. Третье — расширение категории участников: форумы теперь доступны подросткам от 14 до 17 лет, на мероприятия можно будет приехать всей семьей, а также на форумах будут организованы семейные выходные», — сказала Ксения Разуваева.

Руководитель федеральной Дирекции форумов Росмолодежи Екатерина Антонова рассказала еще об одном из важных нововведений этого года. «Частью программ форумов станут образовательные экскурсии на крупнейшие местные предприятия, в компании, корпорации. Совместно с "Росмолодежь.Карьера" на каждом форуме мы откроем Ярмарку вакансий, доступных в определённом субъекте. Для школьников это отличная возможность определиться с будущей профессией, а молодые профессионалы смогут принять решения по трудоустройству и релокации в другой регион», — отметила она.

На ВДНХ прошла презентация наработок программы «Творческой мастерской» в Мастерской управления «Сенеж» — ежегодного образовательного мероприятия, которое в этом году объединило 90 лучших выпускников и 43 программных директоров форумов Росмолодежи. Для 150 участников была проведена экскурсия от Российского общества «Знание» и Роскосмоса.

Всероссийский форум «ШУМ» организовал работу студии подкастов. Ассоциация волонтёрских центров провела презентацию волонтерского корпуса, а также полезную программу: все желающие смогли поучаствовать в сборе «Корзины добра» для военнослужащих СВО, подать заявку на вступление в регистр доноров костного мозга.

На обновленной платформе «Росмолодежь.События» открылась регистрация на всероссийские форумы: «Экосистема. Заповедный край», «Бирюса», Всероссийский форум рабочей молодежи, «Шерегеш», «Ростов», «ГосСтарт» и окружные форумы: «БерегА», «Каспий», «Ладога», «На волне». Ранее была доступна регистрация на всероссийские форумы «Арктика. Лёд тронулся», «ШУМ», «Машук», «Пик возможностей», «Инженеры будущего», «ОстроVa», «Область будущего» и окружные форумы «Алтай. Территория развития», «УТРО», «Метеор».