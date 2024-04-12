Роскачество: ЮАР стала лидером по поставкам вина в Россию среди стран БРИКС

На фоне сокращения поставок спиртного из европейских государств, страны БРИКС стали поставлять в Россию больше вина. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает газета «Известия».

По итогам 2023 года, импорт тихих вин из Евросоюза снизился — поставки напитков из Испании сократились на 11 процентов, Франции — на четыре, а Италии — на один процент. В то же время дружественные страны увеличили отгрузки. Так, лидером по поставкам в 2024 году стала ЮАР с показателем в 10,5 миллиона литров (плюс 25 процентов). Впервые за пять лет в 2024 году в РФ поступила партия тихих вин из Индии. Китай с 2021 года нарастил поставки в пять раз.

Как прогнозируют представители Роскачества, доля недружественных стран в объемах поставок в Россию продолжит снижаться в 2024 году — тенденция усилится из-за повышения акцизов. Их место на рынке займут российские вина, которым пророчат 60–65 процентов в общем объеме продаж в литрах.

«За первые три месяца текущего года российские производители нарастили выпуск тихих вин на 25,4 процента, до 75 миллионов литров. Объем выпуска игристых вин прибавил 26,5 процента, до 31 миллиона литров. Доля белых и розовых вин в общем объеме выпуска увеличилась до 61 процента, доля красных снизилась на три процента, составив порядка 39 процентов», — пояснила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

До конца 2024 года в России действует повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии. Пошлины на вина из недружественных стран увеличили с 12,5 до 20 процентов.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, комиссия по таможенно-тарифному регулированию намерена рассмотреть предложение о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов. По ее словам, власти поддерживают идею «зеркальных контрсанкций» в отношении недружественных стран. Позднее она пояснила, что «это конкретное предложение требует взвешенного подхода», а также изучения с привлечением экспертов.