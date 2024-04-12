Умер модельер Роберто Кавалли

Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Умер итальянский модельер Роберто Кавалли. Владельцу одноименного бренда было 83 года, сообщает La stampa.

Кутюрье работал в мире моды с 1970-х до продаж прав на названный его именем бренд в 2015 году.

Кавалли окончил Академию изящных искусств во Флоренции, он пробовал себя в роли художника, затем фотографа, а в 1970-м представил первую коллекцию на показе прет-а-порте в Париже.

10 марта 2023 года дизайнер стал отцом в шестой раз. Ему родила сына 37-летняя модель Сандра Нильсон, с которой он находился в романтических отношениях с 2014 года.