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21:20, 12 апреля 2024Ценности

Умер модельер Роберто Кавалли

Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Фото: Max Rossi / Reuters

Умер итальянский модельер Роберто Кавалли. Владельцу одноименного бренда было 83 года, сообщает La stampa.

Кутюрье работал в мире моды с 1970-х до продаж прав на названный его именем бренд в 2015 году.

Кавалли окончил Академию изящных искусств во Флоренции, он пробовал себя в роли художника, затем фотографа, а в 1970-м представил первую коллекцию на показе прет-а-порте в Париже.

10 марта 2023 года дизайнер стал отцом в шестой раз. Ему родила сына 37-летняя модель Сандра Нильсон, с которой он находился в романтических отношениях с 2014 года.

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      Марина Совина
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