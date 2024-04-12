В Анталье несколько человек пострадали после аварии на канатной дороге

IHA: в Анталье обрушилась кабина канатной дороги, есть пострадавшие

В турецкой Анталье обрушилась кабина канатной дороги, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство IHA.

Как сообщается, упала одна из кабин канатной дороги, принадлежащей компании столичного муниципалитета Антальи. В результате инцидента есть пострадавшие, также на высоте остаются пассажиры канатной дороги.

Один из очевидцев рассказал, что канатная дорога остановилась после сильной тряски, после чего произошло обрушение одной из кабин. На место прибыли отряды пожарных и машины скорой помощи.

Ранее неизвестный с оружием захватил заложников на заводе Procter&Gamble в Турции недалеко от Стамбула. Инцидент произошел в населенном пункте Гебзе района Коджаэли к востоку от Стамбула.