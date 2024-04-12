Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:11, 12 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о переломе на фронте в пользу России

Кимаковский: перелом в пользу российских войск произошел по всему фронту в ДНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Перелом в пользу российских войск произошел на всех фронтах на донецком направлении, масштабы ежедневного продвижения армии РФ это подтверждают. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он указал на то, что в сводках ежедневно упоминается, что российские войска продвигаются уже не на сотни метров, как это было раньше, а берут под контроль иногда за день населенный пункт, иногда продвигаются на километр или на большее расстояние, причем на достаточно широком участке фронта.

9 апреля в Минобороны России сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      ВС России уничтожили вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре

      Стало известно о желании Дзюбы перейти в китайский клуб Слуцкого

      Оборудование АИС на спутниках Sitronics успешно прошло летные испытания

      В ДНР заявили о переломе на фронте в пользу России

      Киев попросил помощи у французских чиновников

      В России предложили изменить формат Олимпийских игр

      Дачникам рассказали об изменении цен на работы на участках

      Мужчина зашел в интернет и случайно узнал неприятную правду об экс-возлюбленной

      Глава МИД Ирана рассказал Бербок об ударе по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше