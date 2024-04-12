В ДНР заявили о переломе на фронте в пользу России

Кимаковский: перелом в пользу российских войск произошел по всему фронту в ДНР

Перелом в пользу российских войск произошел на всех фронтах на донецком направлении, масштабы ежедневного продвижения армии РФ это подтверждают. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он указал на то, что в сводках ежедневно упоминается, что российские войска продвигаются уже не на сотни метров, как это было раньше, а берут под контроль иногда за день населенный пункт, иногда продвигаются на километр или на большее расстояние, причем на достаточно широком участке фронта.

9 апреля в Минобороны России сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.