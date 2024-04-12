В ФНС отчитались о резком росте числа валютных нарушений

ФНС в 2023 году выявила 74,4 тысячи нарушений валютного законодательства

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2023 году выявила 74,4 тысячи нарушений валютного законодательства. Об этом пишет РБК.

По данным издания, это в 4,6 раза больше, чем годом ранее (в 2022-м было выявлено 16,2 тысячи нарушений). Резко возросло и число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения — в 3,1 раза, до 79,7 тысячи.

Несмотря на это, показатель оказался существенно ниже, чем в 2021 году — тогда возбудили 92,4 тысячи дел.

Ранее сообщалось, что власти могут начать штрафовать российские компании за невыполнение требования по продаже валютной выручки и нарушение порядка продажи.