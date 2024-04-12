В Крыму рассказали о колоссальном ущербе от нахождения в составе Украины

Константинов: Крыму в составе Украины нанесли колоссальный ущерб

За годы нахождения Крыма в составе России полуострову нанесли колоссальный ущерб. Его оценят по специальной методике, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача», — уточнил он.

Константинов подчеркнул, что далее планируется заняться вопросом продовольственной, банковской и другими блокадами. Он заявил, что дело дойдет и до «оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной».

Ранее Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины, который включает в себя разрушение Крымского моста.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала попытку ВСУ атаковать полуостров. Она подчеркнула, что Крымский мост, который, по словам киевских властей, остается приоритетной целью для Украины, надежно защищен.