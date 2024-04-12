В Москве 98-летнего участника битвы за Берлин спасли от мошенников

Курьер из Киргизии спас 98-летнего ветерана от мошенников в Москве

В Москве 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы за Берлин Виктора Бердюгина спасли от мошенников. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, дедушке помог курьер из Киргизии. 8 апреля ветерану позвонил якобы сосед по даче и срочно попросил денег в долг. Сколько — сразу не озвучил, настаивал отдать все, что есть. У пожилого мужчины было 100 тысяч рублей, которыми он и решил помочь. Звонивший пообещал прислать курьера за деньгами.

Спустя некоторое время к Бердюгину прибыл посыльный. Получая денежные средства у ветерана, мужчина на всякий случай поинтересовался — знаком ли дедушка с неким Геннадием, который значился получателем. Бердюгин ответил отрицательно. Иностранец вернул ему деньги и попросил никому их не отдавать.

Ветеран написал заявление в полицию, мошенников начали разыскивать.

Ранее сообщалось, что в Москве вандал нарисовал на фотографии ветерана символ террористов.