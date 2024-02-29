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12:15, 29 февраля 2024Силовые структуры

В Москве вандал нарисовал на фотографии ветерана символ террористов

СК возбудил дело против мужчины, закрасившего фото ветерана на стенде в Москве

Фото: Amelia Ailema / Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело против 49-летнего вандала, закрасившего баллончиком фотографию ветерана Великой Отечественной войны на стенде в Москве и нарисовавшего символ запрещенной в России террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Расследование по статье 354.1 УК РФ («Публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны») ведется Черемушкинским межрайонным следственным отделом.
 
По данным следствия, в ночь на 23 февраля 2024 года мужчина пришел в парк имени 70-летия Победы с баллончиком с краской и испортил фотографию одного из ветеранов на стенде героев Великой Отечественной войны, а затем нанес запрещенный символ террористов.

Мужчине предъявлено обвинение. На допросе он полностью признал вину.

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      Любовь Ширижик
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