В российском регионе полицейские обнаружили тайник с 99 килограммами наркотиков

В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на сбыт 99 кг наркотиков

В подмосковном Орехово-Зуеве полицейские задержали автомобиль с двумя подозреваемыми в покушении на сбыт почти ста килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, во время досмотра автомобиля полицейские обнаружили один пакет с белым кристаллическим веществом. Во время дальнейшего расследования правоохранители также обнаружили в тайниках-закладках еще 99 килограммовых пакетов с идентичным содержимым. Они были изъяты. Часть найденных пакетов отправили на экспертизу, которая показала, что внутри них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконным производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Они заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские изъяли крупную партию наркотиков в квартире двух женщин.

