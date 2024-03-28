Полицейские задержали двух россиянок с крупной партией мефедрона

В Москве задержали двух закладчиц с крупной партией мефедрона

В Москве полицейские изъяли крупную партию наркотиков в квартире двух женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В жилище фигуранток полицейские обнаружили 1,7 килограмма мефедрона, уже расфасованный наркотик и весы. Выяснилось, что запрещенные вещества злоумышленницы должны были расфасовывать на мелкие партии и продавать.

По данным полицейских, девушки занимались незаконным сбытом наркотиков в Москве, путем создания тайников-закладок. Заказы на товар они получали в «теневом интернете». Они работали по указанию неких соучастников.

Женщины были задержаны. Сейчас они помещены под стражу. Привлечение их к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии полицейские изъяли крупную партию наркотиков у оптового закладчика из Прикамья.

