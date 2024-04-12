Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 12 апреля 2024Мир

В Сенате США раскрыли настоящее препятствие для одобрения помощи Украине

Сенатор Вэнс: одобрению помощи Киеву мешают не республиканцы, а математика
СюжетКурс доллара:
Джеймс Дэвид Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: Ralph Branson / Wikimedia

Самым большим препятствием для выделения дополнительного финансирования Украины являются не республиканцы, а математика. Настоящую причину трудностей с одобрением нового пакета помощи в своей статье для The New York Times (NYT) раскрыл сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс.

«Проблема для Украины — это не Республиканская партия, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может предоставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва», — заявил он.

Он также подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно больше техники, чем может предоставить Вашингтон. «Эта реальность должна определять любую будущую политику в отношении Украины, от дальнейшей помощи Конгресса до дипломатического курса, установленного президентом», — констатировал политик.

По словам сенатора, сумма в 60 миллиардов долларов, которую президент США Джо Байден просит Конгресс предоставить Киеву, не поможет Украине победить Россию. «60 миллиардов долларов — это малая часть того, что потребуется, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Но дело не только в долларах. По сути, нам не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое необходимо поставить Украине для победы в войне», — заключил он.

Ранее США предложили выделить Украине заем с помощью прибыли от замороженных российских активов. Уточняется, что Киеву хотят предоставить приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам либо через облигации, либо через кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА при попытке атаковать регион России

      Обнаружен эффективный способ борьбы с глобальным потеплением

      Жители популярного курорта объявили голодовку в знак протеста против туризма

      Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

      Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

      Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

      В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа

      Лукашенко назвал последствие для Украины от ее ударов дронами по России

      Государство забрало восемь рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше