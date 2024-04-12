В Сенате США раскрыли настоящее препятствие для одобрения помощи Украине

Сенатор Вэнс: одобрению помощи Киеву мешают не республиканцы, а математика

Самым большим препятствием для выделения дополнительного финансирования Украины являются не республиканцы, а математика. Настоящую причину трудностей с одобрением нового пакета помощи в своей статье для The New York Times (NYT) раскрыл сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс.

«Проблема для Украины — это не Республиканская партия, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может предоставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва», — заявил он.

Он также подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно больше техники, чем может предоставить Вашингтон. «Эта реальность должна определять любую будущую политику в отношении Украины, от дальнейшей помощи Конгресса до дипломатического курса, установленного президентом», — констатировал политик.

По словам сенатора, сумма в 60 миллиардов долларов, которую президент США Джо Байден просит Конгресс предоставить Киеву, не поможет Украине победить Россию. «60 миллиардов долларов — это малая часть того, что потребуется, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Но дело не только в долларах. По сути, нам не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое необходимо поставить Украине для победы в войне», — заключил он.

Ранее США предложили выделить Украине заем с помощью прибыли от замороженных российских активов. Уточняется, что Киеву хотят предоставить приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам либо через облигации, либо через кредит.