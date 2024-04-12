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11:32, 12 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ объяснили отказ от демобилизации событиями вековой давности

«РБК-Украина»: ВСУ объяснили отказ от демобилизации событиями вековой давности

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснили депутатам Верховной Рады Украины необходимость отказа от демобилизации историей существовавшей более ста лет назад Украинской народной республики (УНР). Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правящей партии Украины «Слуга народа».

Источник сообщил подробности отказа Рады от демобилизации в новом законе о мобилизации. В частности, вечером 10 апреля на заседание фракции «Слуга народа» пришли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич и командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

«Один из них, выступая, сказал: "Единственная страна в истории, которая проводила демобилизацию во время войны — это была УНР, и все мы помним ее дальнейшую судьбу"», — рассказал депутат. Военные назвали демобилизацию прямым путем к капитуляции, так как многие подразделения ВСУ в настоящий момент значительно недоукомплектованы.

УНР — государственное образование на территории нынешней Украины, существовавшее в 1917-1920 годах. В январе 1918 года правительство УНР издало распоряжение о полной демобилизации армии, которое привело к продвижению частей Красной армии и взятию ими Киева в феврале.

Ранее депутат Рады Евгения Кравчук объяснила отказ парламента Украины принять норму о демобилизации возможным недовольством Запада и снижением военной помощи.

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      Юрий Леонов
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