«РБК-Украина»: ВСУ объяснили отказ от демобилизации событиями вековой давности

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснили депутатам Верховной Рады Украины необходимость отказа от демобилизации историей существовавшей более ста лет назад Украинской народной республики (УНР). Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правящей партии Украины «Слуга народа».

Источник сообщил подробности отказа Рады от демобилизации в новом законе о мобилизации. В частности, вечером 10 апреля на заседание фракции «Слуга народа» пришли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич и командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

«Один из них, выступая, сказал: "Единственная страна в истории, которая проводила демобилизацию во время войны — это была УНР, и все мы помним ее дальнейшую судьбу"», — рассказал депутат. Военные назвали демобилизацию прямым путем к капитуляции, так как многие подразделения ВСУ в настоящий момент значительно недоукомплектованы.

УНР — государственное образование на территории нынешней Украины, существовавшее в 1917-1920 годах. В январе 1918 года правительство УНР издало распоряжение о полной демобилизации армии, которое привело к продвижению частей Красной армии и взятию ими Киева в феврале.

Ранее депутат Рады Евгения Кравчук объяснила отказ парламента Украины принять норму о демобилизации возможным недовольством Запада и снижением военной помощи.