Отказ от демобилизации на Украине объяснили влиянием на помощь Запада

Депутат Рады Кравчук объяснила отказ от демобилизации влиянием на помощь Запада

Отказ Верховной Рады Украины принять норму о демобилизации вызван возможным недовольством Запада и снижением военной помощи. Об этом в эфире украинского телемарафона заявила депутат Рады Евгения Кравчук.

Кравчук объяснила исключение пункта о демобилизации из нового закона о мобилизации на Украине влиянием на помощь Запада. Она назвала предложение по демобилизации необдуманным шагом и заявила, что это вызвало бы негодование лидеров западных стран.

Политик добавила, что в ходе общения чувствовала недовольство западных политиков возможной демобилизацией. По ее словам, собеседники поднимали вопрос о необходимости продолжения военной помощи Киеву в таком случае. «Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? А зачем помогать стране, которая собирается сдаваться?» — добавила Кравчук.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин назвал демобилизацию непозволительной роскошью. При этом он признал, что большинство военных устало и хочет вернуться домой.