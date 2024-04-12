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12:57, 12 апреля 2024Экономика

Выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится

IBC Real Estate: в 2024 году на рынке РФ появятся 15 новых зарубежных брендов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2024 году выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится. Об этом со ссылкой на экспертов в сфере коммерческой недвижимости пишет «Коммерсантъ».

По данным исследования компании IBC Real Estate, в текущем году в РФ появятся 15 новых иностранных брендов, при этом годом ранее в стране открылись торговые точки 22 зарубежных ретейлеров. Специалисты CORE.XP ожидают открытия 20 новых международных сетей, Nikoliers — 17.

В российских торговых центрах с января 2024 года уже появились магазины восьми зарубежных брендов. Среди них — турецкая сеть товаров для дома Chakra, ретейлер электроники Tecno из Китая, бренд косметики из Армении 22|11 Cosmetics, а также марки одежды Ellsay и Baasploa из Китая, Josiny из Южной Кореи, Laurel из Германии и Rinascimento из Италии, рассказали в CORE.XP. Еще 10 компаний заявили об открытии магазинов до конца года, добавила директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова.

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Если в 2021 году большинство новых на российском рынке компаний были из Италии, Швеции и Великобритании, то сейчас наиболее активными являются азиатские бренды, отметили эксперты. Западные сети не заинтересованы в работе в РФ из-за политических и экономических рисков, объяснила директор «Ricci | Ритейл» Ольга Яруллина.

Замедляет выход новых ретейлеров на рынок отсутствие свободных площадей в торговых центрах, заявила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Их доля остается на уровне 12 процентов, что сопоставимо с показателем 2022 года, до массового ухода из России иностранных компаний. Большую часть освободившихся мест в ТЦ (730 тысяч квадратных метров) заняли российские сети и новые бренды из дружественных стран, подсчитали в IBC Real Estate.

Ранее стало известно, что АО «Новая мода», управляющее магазинами одежды Maag, Dub, Ecru, Vilet, получило в 2023 году убыток в размере 5,4 миллиарда рублей. Эти торговые точки открылись на месте Zara и других ушедших из страны брендов. 2023 год стал первым годом работы под новыми вывесками для бывшей структуры испанской Inditex. В 2022 году большую часть времени торговые точки были закрыты.

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