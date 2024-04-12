Жена звезды Comedy Club распекла посидевшего на коленях у Седоковой мужа

Жена комика Соболева Наталья возмутилась фото мужа на коленях у певицы Седоковой

Жена популярного российского юмориста и резидента шоу Comedy Club Ильи Соболева Наталья возмутилась из-за фото супруга с певицей Анной Седоковой. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она распекла мужа из-за снимка.

Супругу юмориста возмутило фото в Telegram-канале юмориста, на котором Соболев сидит у Седоковой на коленях. «Пришлось согласовывать шутки, чтобы посидеть на коленках», — подписал он снимок. Позднее комик удалил публикацию.

«Ладно ее муж (Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой — прим. «Ленты.ру») позволяет сидеть у каждого на коленях и заигрывать, но я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Даже если это для ролика», — высказалась супруга юмориста.

Позднее Соболева опубликовала фото с ребенком и заявила, что на коленях могут сидеть только дети. «Как плохо, что муж не соображает. Куда позовут посидеть, туда и пойдет», — добавила она.

Ранее Соболев высмеял актера Никиту Кологривого, укусившего официантку в ресторане. Он в шутку заявил, что поведение артиста испортилось из-за высоких гонораров.