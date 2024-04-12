Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:09, 12 апреля 2024Из жизни

Женщина сложила останки подруги в чемодан и год ходила с ними

80-летняя женщина из Чили год проносила мертвую подругу с собой в чемодане

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

В Чили 80-летняя женщина сохранила останки подруги, сложила их в чемодан и проносила с собой на протяжении года. Об этом сообщает La Tercera.

Это выяснилось после того, как жительница Сантьяго, которую сначала приняли за монахиню, забыла сумку с прахом на улице. «По предварительной информации, 80-летняя монахиня, проживающая в доме на улице Лос-Хардинес, оставила возле него чемодан с человеческими останками, который нашел мусорщик», — выпустила заявление полиция Сантьяго.

Чилийку задержали вместе с ее дочерью. В полиции она рассказала, что в чемодане ее мертвая подруга, которой не стало в прошлом апреле из-за рака. Они пообещали друг другу не расставаться даже после окончания земного пути. Поэтому чилийка поместила тело подруги в чемодан вместо того, чтобы сообщить о ее смерти, и повсюду ходила с ним.

При этом правоохранители не намерены привлекать монахиню к уголовной ответственности. Ей грозит лишь штраф за то, что она не уведомила власти о кончине подруги.

Материалы по теме:
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала женщину, которая расчленила мать, а затем два месяца продолжала жить с ее останками. Женщина отрезала руки и ноги матери и положила их в водонагреватель, а туловище и голову завернула в пластиковый пакет и спрятала в шкафу.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Арестован экс-следователь по делу бывших топ-менеджеров Merlion

      Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

      Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

      Шольц высказался о влиянии антироссийских санкций на Германию

      Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

      Из затопленных домов в Оренбуржье эвакуировали 13 тысяч человек

      Куклачева увезли с концерта на скорой

      Подполковник ВСУ предрек Киеву потерю территории Украины до Днепра

      Тарасова назвала дурой канадскую олимпийскую чемпионку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше