Женщина сложила останки подруги в чемодан и год ходила с ними

80-летняя женщина из Чили год проносила мертвую подругу с собой в чемодане

В Чили 80-летняя женщина сохранила останки подруги, сложила их в чемодан и проносила с собой на протяжении года. Об этом сообщает La Tercera.

Это выяснилось после того, как жительница Сантьяго, которую сначала приняли за монахиню, забыла сумку с прахом на улице. «По предварительной информации, 80-летняя монахиня, проживающая в доме на улице Лос-Хардинес, оставила возле него чемодан с человеческими останками, который нашел мусорщик», — выпустила заявление полиция Сантьяго.

Чилийку задержали вместе с ее дочерью. В полиции она рассказала, что в чемодане ее мертвая подруга, которой не стало в прошлом апреле из-за рака. Они пообещали друг другу не расставаться даже после окончания земного пути. Поэтому чилийка поместила тело подруги в чемодан вместо того, чтобы сообщить о ее смерти, и повсюду ходила с ним.

При этом правоохранители не намерены привлекать монахиню к уголовной ответственности. Ей грозит лишь штраф за то, что она не уведомила власти о кончине подруги.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала женщину, которая расчленила мать, а затем два месяца продолжала жить с ее останками. Женщина отрезала руки и ноги матери и положила их в водонагреватель, а туловище и голову завернула в пластиковый пакет и спрятала в шкафу.