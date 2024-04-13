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16:30, 13 апреля 2024Среда обитания

Bloomberg назвал главные экологические стартапы

Bloomberg назвал главный стартап по внедрению возобновляемых источников энергии

Фото: Bill Mead / Unsplash

Немецкая компания Envelio, занимающийся разработкой программного обеспечения для внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), оказалась одним из главных экологических стартапов в рейтинге Bloomberg.

Расширение использования возобновляемых источников энергии является одной из важнейших задач в борьбе с глобальным потеплением. Отдельная работа необходима для подключения таких источников в электросетям. Стартап Envelio разработал программное обеспечение, ускоряющее эту работу.

Другие стартапы, внесшие заметный вклад в расширение работы ВИЭ — литовская компания PVCase и американская TS Conductor. Первая занимается разработкой программного обеспечения, которое помогает найти оптимальные места для установки солнечных панелей. Вторая создает мощные и устойчивые к внешнему воздействию линии электропередач.

Другая важнейшая задача человечества — строительство зданий, при эксплуатации которых выделяется меньше углекислого газа. В разработке решений этой проблемы преуспели американские Aeroseal (создание энергоэффективных домов) и Kelvin Systems (изготовление батарей для жилых помещений), а также французская Celsius Energy (работа с тепловыми насосами).

Bloomberg также отметил стартапы, работающие в сфере борьбы с вредными выбросами и создания экологически истого топлива — это CoverCress Inc. из США и XFuel из Ирландии. Также в рейтинг попали стартапы NatureMetrics из США (занимается проблемами сохранения биологического разнообразия), Li-Metal из Канады (разработка литиевых батарей) и Element Zero из Австралии (производство «зеленой» стали).

Ранее работающий в сфере чистых технологий американский стартап Mission Zero привлек 27,7 миллиона долларов для расширения своего проекта. Компания занимается разработками по очищению воздуха от углекислого газа.

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      Мария Черкасова
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