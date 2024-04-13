Bloomberg назвал главные экологические стартапы

Bloomberg назвал главный стартап по внедрению возобновляемых источников энергии

Немецкая компания Envelio, занимающийся разработкой программного обеспечения для внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), оказалась одним из главных экологических стартапов в рейтинге Bloomberg.

Расширение использования возобновляемых источников энергии является одной из важнейших задач в борьбе с глобальным потеплением. Отдельная работа необходима для подключения таких источников в электросетям. Стартап Envelio разработал программное обеспечение, ускоряющее эту работу.

Другие стартапы, внесшие заметный вклад в расширение работы ВИЭ — литовская компания PVCase и американская TS Conductor. Первая занимается разработкой программного обеспечения, которое помогает найти оптимальные места для установки солнечных панелей. Вторая создает мощные и устойчивые к внешнему воздействию линии электропередач.

Другая важнейшая задача человечества — строительство зданий, при эксплуатации которых выделяется меньше углекислого газа. В разработке решений этой проблемы преуспели американские Aeroseal (создание энергоэффективных домов) и Kelvin Systems (изготовление батарей для жилых помещений), а также французская Celsius Energy (работа с тепловыми насосами).

Bloomberg также отметил стартапы, работающие в сфере борьбы с вредными выбросами и создания экологически истого топлива — это CoverCress Inc. из США и XFuel из Ирландии. Также в рейтинг попали стартапы NatureMetrics из США (занимается проблемами сохранения биологического разнообразия), Li-Metal из Канады (разработка литиевых батарей) и Element Zero из Австралии (производство «зеленой» стали).

Ранее работающий в сфере чистых технологий американский стартап Mission Zero привлек 27,7 миллиона долларов для расширения своего проекта. Компания занимается разработками по очищению воздуха от углекислого газа.