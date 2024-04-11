Стартап Mission Zero привлек миллионы долларов на борьбу с углекислым газом

Стартап Mission Zero привлек $28 млн для удаления углекислого газа из атмосферы

Работающий в сфере чистых технологий американский стартап Mission Zero привлек 27,7 миллиона долларов для расширения проекта по очищению воздуха от углекислого газа. Об этом сообщает ESGtoday.

Метод прямого захвата углекислого газа из атмосферы (DAC, Direct air capture) позволяет очистить атмосферу и замедлить темпы глобального потепления. Кроме того, технология дает возможность использовать добытый газ в качестве сырья. В DAC воздух из атмосферы забирается с помощью специальных вентиляторов. Затем из него либо удаляется углекислый газ, либо обрабатывается для хранения или дальнейшего использования.

К концу 2024 года Mission Zero собирается использовать свою технологию в рамках проектов, связанных с минерализацией углекислого газа, производством строительных материалов с низким содержанием углекислого газа, а также экологически чистым авиатопливом.

Ранее американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для создания биотоплива, которое можно использовать в авиации и других сферах, трудно поддающихся электрификации.