Боец ополчения из ДНР рассказал о вводе украинской военной техники до начала АТО

Боец ополчения сообщил, что Киев ввел танки и технику в ДНР до начала АТО

Боец ополчения с позывным Крест рассказал, что киевский режим ввел военную технику на территорию Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала антитеррористической операции (АТО). Он заявил в разговоре с РИА Новости, что по Донецкой и Луганским областям в то время уже ездили украинские танки.

«Люди встречали их без оружия, останавливали своим телом», — сообщил боец. Как считает Крест, начало АТО стало объявлением войны, так как против мирных жителей Киев использовал оружие неизбирательного действия. Артиллерийские удары по центру Донецка побудили вступить его в ополчение, добавил боец.

Ранее стало известно, что жилой дом оказался полностью разрушен из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Украинские военнослужащие, предположительно, использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО).