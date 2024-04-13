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17:19, 13 апреля 2024Мир

Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном

Британская компания Zodiac Maritime сообщила о связи с захваченным Ираном судном
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Unsplash

Британская компания Zodiac Maritime заявила о связи с захваченным Ираном грузовым судном в водах Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости.

По их заявлению, компания MSC является управляющим и коммерческим оператором контейнеровоза MSC Aries и отвечает за всю деятельность судна.

Право собственности на судно принадлежит аффилированной с Zodiac Maritime компании Gortal Shipping Inc, оно передано MSC в долгосрочную аренду.

Ранее Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries, принадлежащее израильскому бизнесмену. Контейнеровоз был перехвачен спецназом подразделения «Сепах» в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно было доставлено в территориальные воды Ирана.

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      Семен Александров
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