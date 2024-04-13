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11:33, 13 апреля 2024Наука и техника

Военный эксперт оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине

Военный эксперт Михайлов: Киев не получит лазерное оружие DragonFire

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев. Об этом специалист заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Военный эксперт заявил, что специальная военная операция (СВО) закончится раньше, чем Киев получит от Великобритании лазерное оружие. Таким образом он оценил заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, в котором он не исключил, что Украине отправят DragonFire в 2027-м.

«Все понимают, даже на Западе, что до 2027 года никакая Украина воевать с Россией не будет. Этот вопрос с Украиной будет решен гораздо раньше», — указал Михайлов. По его словам, заявления Минобороны Великобритании стоит воспринимать как «информационный продукт» для поднятия боевого духа украинцев.

«Они верят в чудо-оружие, это такое коллективное помешательство мы у Украины наблюдаем еще с 2022 года», — отметил эксперт. Также он подчеркнул, что лазерное оружие «еще нигде не воевало». «Оно есть только у разработчика в виде каких-то отдельных прототипов», — сказал Михайлов.

Ранее бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение в 2024 году. По мнению Бэрронса, Киев может прийти к выводу, что он «не сможет победить».

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      Андрей Ставицкий
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