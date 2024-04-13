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13:55, 13 апреля 2024Россия

Глава МЧС не исключил второй волны паводка в Алтайском крае

Глава МЧС Куренков: есть вероятность второй волны паводка в Алтайском крае

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С учетом территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка в Алтайском крае. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется, но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка, поэтому расслабляться нельзя», — отметил он.

Министр подчеркнул, что работу необходимо продолжить и держать ситуацию на особом контроле, несмотря на стабилизацию паводковой ситуации в регионе.

Ранее глава МЧС России прибыл в Алтайский край, чтобы оценить ситуацию с паводками. Вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе. В пресс-службе ведомства добавили, что глава МЧС в ходе поездки планирует проверить работы по ликвидации последствий затоплений и оказании помощи населению.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области.

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      Семен Александров
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