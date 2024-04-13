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22:17, 13 апреля 2024Мир

Израиль отправил дополнительные силы в Палестину из-за столкновений

ЦАХАЛ: Израиль отправил дополнительные силы в Палестину из-за столкновений

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Израиль направил дополнительные силы на западный берег реки Иордан (контролируется палестинским движением ФАТХ) из-за продолжающихся столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Подразделения ЦАХАЛ и пограничной полиции разогнали беспорядки, к вечеру «все инциденты завершились».

Столкновения начались после убийства 14-летнего подростка из Иерусалима Биньямина Ахимейры. Его тело нашли 12 апреля, поселенцы посчитали, что его убили палестинцы, после чего разгромили несколько домов и автомобилей в деревне аль-Мугайир.

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      Марина Совина
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