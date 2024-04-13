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22:23, 13 апреля 2024Мир

В Британии заявили о панике Запада из-за Российской армии

Аналитик Меркурис: Запад в панике из-за продвижения ВС России на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Запад напуган успехами Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Запад неожиданно осознает, что все то, на что он надеялся, не происходит», — сказал он. Эксперт обратил внимание, что Россия превосходит Запад в вооружениях, а армия РФ продолжает наступать на Украине. «Все напуганы и в панике. Они не знают, что делать», — заключил Меркурис.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Россия смогла перехватить инициативу на фронте благодаря провалу украинского контрнаступления летом 2023 года, а также снарядному голоду и дефициту живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Издание отмечало, что России удалось значительно истощить резервы ВСУ в ходе длительных боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут) перед летним контрнаступлением, что и стало причиной его провала.

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      Марина Совина
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