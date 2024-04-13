МВД начало проверку после жалобы жены киргизского дипломата в Москве

МВД сообщило о начале проверки после жалобы жены киргизского дипломата в Москве

МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы из-за жалобы супруги сотрудника посольства Киргизии. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в Telegram.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По словам Волк, 8 апреля полицейские проводили профилактический обход жилого сектора Москвы. Одна из жительниц дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять документы и сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

Во время разговора полицейские не оказывали физического и психологического воздействия, а также не входили в квартиру. Данных о том, что в этой квартире проживают родственники дипломата, у них не было.

Ранее стало известно, что Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции РФ по отношению к семье дипломата республики в Москве. Уточняется, что 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — говорится в заявлении МИД.